Кабмін докапіталізував держкомпанію, яка координує "єОселю", на 30 мільярдів

Уряд здійснив випуск облігацій внутрішньої держпозики в розмірі 30 млрд грн в обмін на акції додаткової емісії держкомпанії ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Про це повідомляється на сайті "Укрфінжитла".

Зазначається, що 23 грудня єдиний акціонер "Укрфінжитла" - уряд - ухвалив рішення про додатковий випуск акцій на 30 млрд грн, або 149,93% статутного капіталу. Акції розміщуються за номінальною вартістю - 1 грн.

За даними НБУ, обсяг ОВДП у власності юросіб 30 грудня зріс на 30,789 млрд грн: ринкові розміщення на подібні суми були відсутні.

Минулого тижня Кабміну доручив Міністерству фінансів до кінця року випустити п'ятирічні ОВДП під 19,5% для докапіталізації "Укрфінжитла".

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" призначила Євгена Мецгера головою правління.

Раніше Мецгер обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". Проте через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми" його звільнили з посади.

Також Мецгер був радником віцепремʼєрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

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Економічна правда