Ексголова "Укрексімбанку", якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії

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Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" призначила Євгена Мецгера головою правління.

Про це повідомляє пресслужба Укрфінжитло.

Відповідне рішення Наглядова рада Товариства прийняла 11 листопада на своєму засіданні. Крім цього, першим заступником голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" обрано Дмитра Вербицького.

Раніше Євген Мецгера обіймав посаду голови правління державного "Укрексімбанку". Проте після через скандал з нападом на журналістів програми "Схеми" його звільнили з посади.

Також Мецгер працює радником віцепремʼєрки – міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

В Кабміні також відзначали фаховість банкіра і цінують його експертизу в запуску великих державних програм у сфері економіки.

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ЕП, посилаючись на свої джерела в Мінекономіки, повідомляла про те, що питання призначення Мецгера ще не вирішене, оскільки в уряді побоюються репутаційних втрат через історію з побиттям журналістів.