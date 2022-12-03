На Миколаївщині можуть переглянути графіки відключень 

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що звернеться до Обленерго щодо питання перегляду графіків відключень по області.

Про це він написав у Facebook.

За словами голови ОВА, через збільшення споживання та невеликі ліміти, які дають на область, відключення можуть тривати по 4 години з подачею світла 2-4 години.

Кім також додав, що до області повертаються люди, що впливає на зростання обсягу споживання.

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Нагадаємо:

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що повернення до планових відключень електроенергії відбудеться після збільшення потужностей в системі та відсутності нових обстрілів.