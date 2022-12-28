Зеленський та гендиректор BlackRock домовились про координацію у проєктах відбудови України
Президент Володимир Зеленський обговорив з гендиректором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком участь у проєктах післявоєнної відбудови України та координації інвесторів.
Про це повідомляє сайт глави держави.
В ОП зазначили, що під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму близько 8 трлн дол.
За попередніми домовленостями Зеленського та Фінка, команда BlackRock упродовж кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України.
Президент і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови України з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.
Крім цього, топ-менеджери BlackRock планують здійснити особистий візит в Україну найближчим часом.
Нагадуємо:
Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.
Економічна правда