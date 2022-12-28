Зеленський та гендиректор BlackRock домовились про координацію у проєктах відбудови України

Президент Володимир Зеленський обговорив з гендиректором найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком участь у проєктах післявоєнної відбудови України та координації інвесторів.

Про це повідомляє сайт глави держави.

В ОП зазначили, що під управлінням компанії BlackRock перебувають активи на суму близько 8 трлн дол.

За попередніми домовленостями Зеленського та Фінка, команда BlackRock упродовж кількох місяців працює над проектом зі структурування фондів відбудови України.

Президент і гендиректор BlackRock домовилися найближчим часом зосередитися на координації зусиль усіх потенційних інвесторів та учасників відбудови України з метою досягнення єдності позицій та залучення інвестицій у ключові сектори економіки.

Крім цього, топ-менеджери BlackRock планують здійснити особистий візит в Україну найближчим часом.

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ВІДЕО ДНЯ

Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.

Економічна правда