Приватбанк отримав нових незалежних членів наглядової ради: хто вони

На засіданні у вівторок уряд своїм рішенням припинив повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради ПриватБанку та призначив нових за результатами конкурсу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, до нового складу незалежних членів наглядової ради державного ПриватБанку увійшли:

Нільс Мелнґайліс: обіймав посаду незалежного директора низки банків та очолював наглядову раду в одному з провідних банків у Балтійському регіоні Luminor Group зі штаб-квартирою в Естонії;

Збіґнєв Ягейло: понад десять років очолював PKO Bank Польща, що входить до найбільшої банківської групи в Центральній та Східній Європі;

Володимир Литвин: має близько 20 років у банківському, державному та урядовому секторах із експертизою в банкінгу, міжнародних фінансах;

Федеріко Руссо: працював в італійській групі UniCredit, понад 11 років досвіду роботи на ринку України;

Міхай Іонеску: має понад 20 років досвіду на керівних посадах у банківській індустрії, зокрема в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank у країнах Центральної та Східної Європи, й очолював низку інвестиційних банківських проектів та консультував Національний банк Греції з питань придбання Фінансбанку в Туреччині;