Податки і ліміти для ФОПів: що змінюється з нового року

Згідно з держбюджетом на 2023 рік, ФОПи матимуть нові розміри єдиного соціального внеску та ліміти.

Про це йдеться у статті ЕП.

Ліміти доходу для ФОПів розраховуються від розміру мінімальної зарплати.

Відповідно, з 1 січня діятимуть такі річні ліміти: перша група - 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат), друга група - 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати), третя група (3% та 5%) - 7 818 900 грн (1 167 мінімальних зарплат).

Дотримуватися ліміту річного доходу для ФОПа важливо, оскільки це одна з умов роботи за спрощеною системою оподаткування. При порушенні лімітів підприємців можуть перевести на загальну систему з більшими податками.

При цьому ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних, другої групи - 20%. Фактичні ставки встановлює місцева влада, але вони не можуть перевищувати максимальні в Україні.

Водночас для ФОПів третьої групи ставки незмінні: 5% - для неплатників ПДВ, 3% - для платників ПДВ. На час дії воєнного стану діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ), але у Верховній Раді обговорюють її скасування із середини 2023 року.

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Від розміру мінімальної зарплати залежить і розмір єдиного соціального внеску. Ставка ЄСВ становить 22%.

Таким чином, оскільки мінімальна зарплата встановлюється на рік, то граничні розміри ЄСВ діятимуть весь 2023 рік: мінімальний за місяць - 1 474 грн, максимальний (15 мінімальних зарплат) - 22,11 тис грн на місяць.

ЄСВ за себе можуть не платити такі категорії ФОПів: пенсіонери та особи з інвалідністю, які отримують виплати; самозайняті (нотаріуси, адвокати) без доходу; усі ФОПи та самозайняті, за яких ЄСВ сплачує роботодавець.

Крім цього, на час воєнного стану діє добровільна сплата єдиного податку для першої та другої груп з 1 квітня 2022 року до кінця дії воєнного стану і ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до кінця воєнного стану та рік після його закінчення.

Детальніше про те, які основні нововведення набувають чинності з нового року, читайте у статті: Податки, тарифи, пенсії та нові правила для обмінників: що змінюється з 1 січня

Економічна правда