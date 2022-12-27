Дефіцит потужності в системі дещо скоротився, всі області мають ліміти споживання – "Укренерго"

Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Але наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні.

Про це заявили в НЕК "Укренерго".

Підкреслюється, що після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

"Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання.

Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", - заявили в держкомпанії.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

В "Укренерго" нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога - все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

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Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури, наголошують в компанії.

"Втім, не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Тож енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує", - резюмували в "Укренерго".

Нагадаємо:

У Києві зранку 27 грудня відбуваються екстрені відключення світла - графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.