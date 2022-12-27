У Києві та області зранку діють екстрені відключення світла – ДТЕК

У Києві зранку 27 грудня відбуваються екстрені відключення світла - графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Про це повідомили в "ДТЕК Київські електромережі".

Перевірити наявність поточних відключень можна за посиланням.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - заявили в компанії.

Екстрені відключення відбуваються також і в Київській області, повідомляє "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

В Одесі і Дніпрі діють стабілізаційні графіки.

Економічна правда