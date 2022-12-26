Оператор "Північного потоку" почав оцінку вартості ремонту газогону – NYT

Оператор газопроводу "Північний потік" компанія Nord Stream AG почала оцінювати ремонт трудопроводу після вибухів у вересні.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерело.

"В останні тижні компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту трубопроводу та відновлення подачі газу", – йдеться в статті.

За словами співрозмовника видання, який захотів залишитись анонімним, початкова оцінка ремонту стартує приблизно з 500 млн дол.

Також фахівці вивчають, як довго ушкоджені труби можуть витримувати дію солоної води.

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Російський "Газпром" планує законсервувати обладнання на компресорних станціях "Портова" і "Слов'янська" обох газопроводів "Північний потік".

ВІДЕО ДНЯ

Данські ЗМІ опублікували нові знімки пошкоджень російського газопроводу "Північний потік-2", вперше - тих, що сталися в економічній зоні Данії.

Раніше фото пошкоджень труби газопроводу опублікувало шведське видання Expressen.

Як повідомлялося, у листопаді шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

У компанії-операторі заявили, що ділянка "Північного потоку" зруйнована, фрагменти труби розкидало на 250 метрів.