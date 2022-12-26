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Укренерго попередило про новий фейк про аварійні відключення світла: їх не скасовують

Понеділок, 26 грудня 2022, 16:44 - Анастасія Жарикова

Національна енергетична компанія "Укренерго" попереджає про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", – йдеться у повідомленні.

У регуляторі нагадали, що аварійні відключення є вимушеним кроком, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. 

"Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему", – пояснили в компанії.

У компанії наголосили, що Укренерго має лише одну офіційну сторінку в Facebook та лише один офіційний телеграм-канал.

"Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам", – резюмувала пресслужба.

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Укренерго

Нагадуємо:

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє про поширення РФ фейкового листа керівника компанії Володимира Кудрицького на українське міністерство енергетики про нібито "відновлення експорту".

Економічна правда

Укренерго
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