Суд наклав арешт на ГЗК російського мільярдера Шелкова в Україні

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Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальний комбінат в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток на понад 10 млн грн, суд наклав арешт на акції та рахунки підприємства.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало фактичний експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Росії та Білорусі, хоча "на папері" комбінат постачав цю сировину австрійській компанії. Вартість проданої продукції умисно занизили на суму понад 56 млн грн, через що держава втратила понад 10 млн грн надходжень від податку на прибуток.

Згодом суд наклав арешт на 100 % корпоративних прав підприємства та на його рахунки в українських банках. Директору комбінату за фактом умисного ухилення від податків повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

За даними ЕП, йдеться про ТОВ "Демурінський ГЗК". Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрована на кіпрську офшорну компанію "Лімпіеза Лімітед". За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.

Шелков – 56-й номер у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів. Він є заступником голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану і одного з найбільших у світі.

Мільярдер у минулому очолював одну з дочок "Рособоронекспорта" під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї "Ростєх".