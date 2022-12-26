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Посли G7 про реформу містобудування: Важливо зберегти повноваження місцевих громад

Понеділок, 26 грудня 2022, 13:25 - Економічна правда

Посли країн "Великої сімки" заявили про важливість збереження повноважень громад під час реалізації реформи містобудування.

Про це йдеться у заяві в Twitter-акаунті "Посли G7 за реформу в Україні".

"Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад", - йдеться у повідомленні.

До заяви додали фото зустрічі послів з віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим та віцепрем'єр–міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Кубраков написав у Twitter, що на зустрічі обговорювалася реформа міського планування, яка змінює підхід до будівництва і впроваджує цифровізацію.

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"Країни G7 долучаються до моніторингу впровадження реформи містобудування. Мова про подальшу імплементацію закону 5655 про реформу містобудування, яка дасть старт масштабній відбудові країни і змінить принципи роботи будівельної галузі.

Ми створюємо реформу і відкриті для експертного діалогу, просвітництва та співпраці. Наступний етап – імплементація", - заявила авторка законопроєкту, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Знати більше: НАЗК вважає, що реформа містобудування має серйозні корупційні ризики

Нагадаємо: 

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков запросив представників країн G7 для моніторингу запуску закону №5655 щодо містобудування.

13 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

Документ, який мав створити прозору систему містобудівного контролю та вирішити проблеми в галузі будівництва, збільшує повноваження Міністерства розвитку громад та територій і передає міністерству невластиві функції, які раніше виконувала Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Аналітики "Чесно" також звертають увагу на те, що документ пропонує встановити для забудовників "приватний контроль". Це означає, що будівельні компанії зможуть створювати власні фірми, які "контролюватимуть" їх діяльність.

З критикою законопроєкту також виступали військові. Зокрема, військовий та юрист Олег Симороз, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Авторка законопроєкту глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк увірвалась до нього в палату, щоб з’ясувати стосунки. Після суспільного резонансу Шуляк написала, що "просить вибачення", але детально не описала за що саме.

Економічна правда

G7 будівництво нерухомість Мінінфраструктури влада
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