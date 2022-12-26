Фонд гарантування виставив на аукціон колишній офіс ексСбербанку у центрі Києва

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на аукціон колишній офіс "МР Банку" (ексСбербанку) у центрі Києва площею понад тисяча квадратних метрів - аукціон пройде 5 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що аукціон з продажу об’єкту нерухомості, що перебуває на балансі АТ "МР БАНК", відбудеться 5 січня в системі Prozorro.Продажі.

На торги виставили колишнє відділення банку у центрі Києва - на вулиці Великій Васильківській, 85-87.

Загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення, площею понад 1 тисяча кв. м.

"Місцерозташування нерухомості - абсолютна перевага активу. Будівля на вул. Велика Васильківська, 85-87 розміщується у самому центрі Києві, за 500 метрів від станцій метро Олімпійська та Палац "Україна". Приміщення обладнано усіма інженерними мережами", - додали у Фонді

Початкова ціна реалізації лота – 83,35 млн грн.

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Актив перебуває на балансі АТ "МР БАНК" і на торги виставляється уперше.

фото: фгвфо

"Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі", - йдеться у повідомленні.

При цьому кошти, отримані від продажу активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР БАНК".

Нагадаємо:

25 лютого НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем РФ: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Економічна правда