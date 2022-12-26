Apple не дозволила адаптувати iPhone 14 під російські мережі зв’язку

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Російські оператори мобільного зв’язку не змогли домовитись з Apple про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах для телефонів лінійки iPhone 14.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Функції VoLTE та VoWiFi покращують якість зв'язку, і на дзвінки через VoLTE у великих містах Росії припадає понад 60% голосового трафіку.

Також на iPhone 14 недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування.

Функції передачі голосу через мережу LTE (VoLTE) та дзвінки по Wi-Fi (VoWiFi), як повідомляють користувачі профільного форуму 4PDA, працюють на ввезених до Росії телефонах iPhone 14 некоректно або зовсім не діють.

Причиною цього є відсутність можливості застосувати налаштування оператора через обмеження на стороні Apple, пояснили у прес-службі "Вимпелкому" ("Білайн").

У операторі Tele2 додали, що VoLTE та VoWiFi включаються на мережі оператора після тестування з вендором, але з березня взаємодія за всіма проектами з Apple припинилася.

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У МТС проінформували, що їм вдалося активувати технологію VoLTE для iPhone 14, "але немає впевненості, що вона стабільно працюватиме на всіх моделях, що ввозяться в країну", активувати VoWiFi на цих телефонах взагалі не виходить.

Також обмеження роботи VoWiFi підтвердили і в "Мегафоні". В операторі уточнили, що абоненти можуть дзвонити через Wi-Fi через додаток eMotion.

Видання зазначає, що VoLTE дозволяє користуватися інтернетом під час дзвінка та покращує його якість, а також знижує навантаження на мережі 3G та 2G. VoWiFi дозволяє використовувати мережу Wi-Fi для звичайних голосових дзвінків у зонах нестабільного підключення до мережі.

Нагадуємо:

Вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson з російського ринку наприкінці року спричинить погіршення зв’язку по всій країні, а покриття може поступово повернутись до рівня кінця 1990-х років.

Економічна правда