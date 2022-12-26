У Bloomberg кажуть, що не цікавляться придбанням Washington Post чи WSJ

Після появи чуток у ЗМІ холдинг Bloomberg L.P. заявив, що не зацікавлений у придбанні ані Dow Jones з його флагманською газетою Wall Street Journal, ні Washington Post.

Про це заявив прессекретар Bloomberg L.P. Тай Тріппет у своєму Twitter, повідомляє Reuters.

"Не було жодних розмов з ким-небудь або з будь-якою організацією про придбання", – заявив в Тріппет. Це повідомлення згодом опублікував у своєму блозі власник холдингу, мільярдер Майкл Блумберг. "Компанія також не зацікавлена у такому придбанні".

Here’s an official response to recent media reports and speculation:



"There have been no conversations with anyone or either organization about an acquisition. The company has no interest in acquiring either." - Ty Trippet, Bloomberg LP spokesman December 25, 2022

Новинний сайт Axios з посиланням на власне джерело повідомив в п'ятницю, що Блумберг був зацікавлений в придбанні або материнської компанії Wall Street Journal – Dow Jones – у News Corp Руперта Мердока, або Washington Post у Amazon.com Джеффа Безоса.

У той же день Reuters також із посиланням на своє джерело повідомило, що Блумберг протягом багатьох років висловлював бажання володіти відомою газетою, але не звертався до Мердока, щоб обговорити можливу покупку Dow Jones і його флагманської газети.

Представник газети Washington Post, яку Безос купив у 2013 році за 250 млн доларів, заявив, що вона не продається.

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Нагадуємо:

ЗМІ повідомляли, що власник Bloomberg Майкл Блумберг вже тривалий час висловлював бажання володіти великою газетою, проте поки не зв'язувався з Рупертом Мердоком для обговорення можливої покупки Dow Jones і його флагманської газети Wall Street Journal