У Bloomberg кажуть, що не цікавляться придбанням Washington Post чи WSJ

Після появи чуток у ЗМІ холдинг Bloomberg L.P. заявив, що не зацікавлений у придбанні ані Dow Jones з його флагманською газетою Wall Street Journal, ні Washington Post.

Про це заявив прессекретар Bloomberg L.P. Тай Тріппет у своєму Twitter, повідомляє Reuters.

"Не було жодних розмов з ким-небудь або з будь-якою організацією про придбання", – заявив в Тріппет. Це повідомлення згодом опублікував у своєму блозі власник холдингу, мільярдер Майкл Блумберг. "Компанія також не зацікавлена у такому придбанні".

