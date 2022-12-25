Україна отримає 2500 генераторів від ОАЕ
Об’єднані Арабські Емірати оголосили про передачу близько 2500 побутових генераторів для цивільного населення України.
Про це повідомляє WAM.
Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня.
"Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів, виділеної ОАЕ мирним жителям, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.
Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.
Нагадаємо:
Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) 5 грудня оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA). Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення CEPA вже розпочалися.