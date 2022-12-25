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Україна отримає 2500 генераторів від ОАЕ

Неділя, 25 грудня 2022, 10:25 - Ігор Пилипів
 
EK.ua

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про передачу близько 2500 побутових генераторів для цивільного населення України.

Про це повідомляє WAM.

Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів  доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня.

"Ця підтримка надається в рамках гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів, виділеної ОАЕ мирним жителям, які постраждали від війни", – йдеться в повідомленні.

Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.

Нагадаємо:

Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) 5 грудня оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA). Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення CEPA вже розпочалися. 

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