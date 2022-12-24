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В Києві вдалось перерозподілити навантаження в енергосистемі, проте її стан все ще критичний – Yasno

Субота, 24 грудня 2022, 18:00 - Економічна правда

Навантаження в енергосистемі міста вдалося перерозподілити, тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста. 

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо посунулася. Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста," – йдеться в повідомленні. 

Покращенню ситуації в енергосистеми столиці сприяє і тепла погода. Проте в компанії просять бути акуратними із використанням техніки і не включати в розетку все одразу.

Нагадаємо:

На ранок суботи, 24 грудня, через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій, в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, на сході та півдні. 

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