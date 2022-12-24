На ЧС-2022 у Катарі вболівальники на стадіонах витратили на 39% більше, ніж у Росії

Під час чемпіонату світу з футболу в Катарі 2022 року вболівальники витратили на стадіонах на 39% більше власних коштів, ніж на мундіалі у РФ чотири роки тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Visa, офіційного платіжного постачальника події, вболівальники витратили на стадіонах на 39% більше, ніж на Чемпіонаті світу 2018 року в Росії. Дані включають витрати за допомогою карток Visa — єдиних, які приймаються в закладах

За даними Visa, найбільше грошей витратили гості з Саудівської Аравії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, Мексики та Великобританії. Фінал між Аргентиною та Францією 18 грудня показав найбільші витрати за всю гру.

Організатори турніру в Катарі сподівалися, що Чемпіонат світу з футболу забезпечить поштовх на 17 млрд доларів для економіки в 220 млрд доларів і стане трампліном для подальшого розвитку таких секторів, як туризм і розваги. Однак агентство Reuters повідомило, що на півдорозі події загальна кількість міжнародних відвідувачів навряд чи досягне прогнозів у 1,2 млн протягом місячного турніру.

Змагання уже довели фінансовий успіх для ФІФА, яка заявила про заробіток у 7,5 млрд доларів за цей чотирирічний цикл. Це на 1 млрд доларів більше, ніж очікувалося.

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Катар домовився про багаторічний контракт на постачання скрапленого природного газу (LNG) до Німеччини: йдеться про поставки 2 млн тонн на рік як мінімум 15 років.