Понад мільярд гривень цьогоріч надійшло до держбюджету від грального бізнесу – Немчінов

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До державного бюджету у 2022 році від суб’єктів грального бізнесу надійшло понад мільярд гривень, що становить 90% довоєнних планів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Станом на 23 грудня понад мільярд гривень надійшло до державного бюджету. Це 90% від довоєнних планів. Ще передбачається щонайменше одне засідання комісії. За попередньою інформацією керівника, можливо, плани на 2022 рік будуть виконані", – сказав .

За словами міністра, в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей були великі амбіції на 2022 рік, проте через повномасштабне вторгнення Комісія фактично пів року працювала в "посіченому" режимі.

Він уточнив, що з осені була відновлена робота щодо надання ліцензій, виконання контрольної функції, перевірки грального бізнесу, зокрема в контексті накладання штрафів, відкликання ліцензій недоброякісних учасників ринку.

Нагадаємо:

За весь час існування пільгової ставки 2% для грального бізнесу оператори азартних ігор та лотерей заплатили у держбюджет лише 33,2 млн грн.