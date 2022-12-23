Програма єОселя: за два дні в застосунку "Дія" подали 1700 заявок на кредити

За перші два дні після запуску прийому заявок на програму іпотечного кредитування "єОселя" в застосунку "дія" надійшло 1,7 тисяч заявок, всього за програмою вже видали 300 кредитів.

Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає пресслужба Мінекономіки.

"З жовтня, коли програма єОселя почала діяти у тестовому режимі на порталі Дія, ми побачили дуже високий попит серед українців - за майже 3 місяці банки отримали понад 24 тисяч заявок, з них 8 тисяч мають попереднє позитивне рішення банків.

Фактично видано вже 300 кредитів. Після повноцінного запуску у застосунку Дія лише за два дні надійшло понад півтори тисячі заявок", – зазначила Свириденко.

Вона нагадала, що тепер для подачі заявки на кредит достатньо оновити застосунок, вибрати у переліку послуг єОселю та виконати кілька простих та швидких кроків.

Міністр економіки зауважила, що у попередні роки однією із перешкод на шляху оформлення іпотеки для людей була саме важка бюрократична процедура збору необхідних довідок та подачі заяв.

"Тому одна із основних задач, яку ми перед собою ставили разом із Міністерством цифрової трансформації при розробці єОселі - дати можливість легко подати заявку через застосунок Дія. Тому тепер цей революційний продукт дасть можливість ще більшій кількості українців поліпшити свої житлові умови", – зазначила міністр економіки.

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Нагадаємо, взяти пільговий іпотечний кредит за програмою можуть:

військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей.

А також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах:

медики;

педагоги;

науковці.

Вони можуть скористатися максимально пільговими умовами позики – кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Економічна правда