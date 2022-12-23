Кабмін залишає 13,4% від акцизу пального в громадах на 2023 рік
Кабмін залишає 13,4% від акцизу пального в громадах на 2023 рік - 23 грудня ухвалили механізм його зарахування до місцевих бюджетів.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, це посилить фінансову спроможність громад і дасть додаткові ресурси на відбудову інфраструктури та соціальні видатки.
Нагадаємо:
У вересні президент Володимир Зеленський підписав закон, що частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових.
Згідно закону в редакції, яку підписав голова Верховної Ради, акцизи повертаються у розмірі:
- бензин: 100 євро за 1000 літрів;
- дизель: 100 євро за 1000 літрів;
- біопаливо: 100 євро за 1000 літрів;
- газ: 52 євро за 1000 літрів.
Податок на додану вартість для цих видів пального залишається на рівні 7%.
Крім того, закон робить виняток для пального на потреби військових. Якщо замовником такого пального є Міністерство оборони, акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Пільга діятиме на період воєнного та надзвичайного стану.
Такі ставки діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року. Після цього ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, якою вона була до запровадження пільг у березні, а акцизи – до 213 євро та 140 євро за 1000 л на бензин і дизель відповідно.
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Економічна правда