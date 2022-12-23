Нафта подорожчала на 1 долар на очікуваннях падіння поставок російської нафти

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1 долар в п'ятницю на очікуваннях падіння поставок російської нафти, що допомогло компенсувати занепокоєння з приводу зростання попиту на паливо в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подорожчала на 73 цента, або на 0,9%, до 81,71 долара за барель до 07:15 за Гринвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 78,40 долара за барель, що на 91 цент, або на 1,2% вище.

На початку сесії вони досягли максимумів у 82,17 та 78,77 доларів відповідно. Обидва контракти були на шляху до другого щотижневого приросту: Brent зросла на 3.3%, а WTI - на 5.5%.

Причини зростання цін

За оцінками трейдерів і розрахунками Reuters, експорт російської нафти з країн Балтії може впасти на 20% в грудні в порівнянні з попереднім місяцем після того, як ЄС і країни G7 ввели санкції і верхню межу цін на російську нафту з 5 грудня.

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Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року у відповідь на обмеження цін на нафту і нафтопродукти, припинивши продажі країнам, які їх підтримують, заявив віцепрем'єр РФ Алєксандр Новак.

"Ціни на нафту зростають, оскільки енерготрейдери зосереджені на реакції Москви на обмеження цін на російську нафту, а не на тисячах скасованих рейсів, які порушать святкові подорожі", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Понад 4400 рейсів в США були скасовані за дводенний період через зимовий шторм, що збігається з сезоном святкових подорожей, який, за деякими прогнозами, може стати найжвавішим за всю історію.

Шторм також може перекреслити плани автомобілістів щодо подорожей на Різдво і Новий рік, обмеживши споживання бензину.

Однак попит на мазут може зрости, оскільки очікується, що екстремальні погодні умови можуть викликати перебої в подачі електроенергії.

"У зв'язку з падінням запасів нафти в США і зимовими штормами, що насуваються на країну, очікується, що низькі температури поширяться на південь до Техасу, Флориди і східних штатів. Попит на мазут зросте", - вважає Леон Лі, аналітик CMC Markets.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси нафти в США впали більше, ніж очікувалося, за тиждень до 16 грудня, оскільки імпорт різко скоротився: запаси впали на 5,9 мільйона барелів до 418,2 мільйона барелів проти прогнозів падіння на 1,7 мільйона барелів.

Однак зростання кількості хворих на COVID-19 в Китаї, який є другим найбільшим споживачем нафти в світі, побоювання щодо подальшого підвищення ставок у всьому світі і рецесія, що стримує споживання палива, обмежили зростання цін на нафту.

Нагадаємо:

Москва може скоротити видобуток нафти на 500 тисяч - 700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти.

Економічна правда