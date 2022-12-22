Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Ситуація з електропостачанням у Києві у четвер трохи покращилась: лівий берег столиці дуже близький до графіків. На правому ситуація трохи гірша, ніж на лівому, але краща ніж у середу.

Про це гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії", - написав він.

За його словами, завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. "Їм мали подати хоча би кілька годин світла", - додав Коваленко.

Він підкреслив, що відновлювальні роботи продовжуються.

Нагадаємо:

Зранку 22 грудня повідомлялось, що ситуація з енергопостачанням у Києві залишається важкою, тож наразі продовжуються аварійні відключення споживачів.

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На ранок четверга, 22 грудня, зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі, до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій.

Економічна правда