Вихід з повного блекауту може зайняти 7-10 днів – Шмигаль

Вихід із найскладнішого повного блекауту, з оцінками енергетиків, займає від семи до десяти днів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він.

Він зауважив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, зокрема повного блекауту у великих містах. Керівники ОВА та громад отримали плани реагування на випадок критичних ситуацій.

"Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", – зазначив прем’єр.

У великих містах працюватимуть "Пункти незламності", яких станом на минулий тиждень налічується 5 тисяч по всій країні.

"Уряд ухвалив рішення та повністю унормував питання створення та функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тис. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає", – додає Шмигаль.

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Щодо ефетиквності такого підходу, коли сотні тисяч чи мільйони людей будуть змушені залишити свої квартири, прем’єр наголошує: йдеться не про комфорт, а про виживання. Для цього потрібно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія.

"Якщо брати лише вокзали – вони вже можуть стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", – підкреслив глава уряду.

Однак великою проблемою в разі блекауту залишається питання збереження системи опалення, яке покладено на місцеву владу.

Нагадуємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що кінцева мета росіян у масованих ракетних атаках по енергоінфраструктурі - блекаут всієї України. Він вважає, що у них цього не вийде.