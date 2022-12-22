Tesla знову призупинить найм та планує нову хвилю скорочень в 2023

Tesla повідомила співробітникам про зупинення найму нових працівників та підтвердила, що в наступному кварталі очікується нова хвиля скорочень.

Про це повідомляє electrek.co з посиланням на джерело.

У червні СЕО компанії Ілон Маск попросив керівників Tesla призупинити всі найми та скоротити 10% персоналу. Він називав різні причини для звільнень, зокрема те, що у нього "дуже погане передчуття" щодо економіки.

Пауза у наймі викликала більше занепокоєння, ніж скорочення, оскільки Tesla має кілька програм, які швидко розвиваються, і їй потрібно найняти тисячі людей на нових заводах у США та Німеччині.

Проте у другій половині року Tesla швидко скасувала паузу в наймі й знову почала збільшувати кількість працівників.

Тепер Electrek дізнався, що Tesla впроваджує нове заморожування найму та планує подальші звільнення, згідно з джерелом, знайомим із цією справою.

Окрім заморожування найму, Tesla також повідомила, що очікується звільнення команд протягом першого кварталу 2023 року.

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Ці кроки відбулися на тлі падіння акцій Tesla протягорм року, незважаючи на те, що фінансові показники компанії досягають нових рекордів практично кожного кварталу.

Також час останніх падінь збігається з придбанням Маском Twitter і продажем ним акцій Tesla для фінансування платформи соціальних мереж.

Останнім часом також з’явилися деякі ознаки, які вказують на те, що Tesla має проблеми не лише на фондовому ринку.

Нещодавно автовиробник почав пропонувати тимчасові знижки та пільги на свої транспортні засоби, що призвело до переконання, що Tesla потенційно стикається з деякими проблемами попиту.

Нагадуємо:

Автовиробник Tesla пропонує знижки в розмірі 7500 доларів на електромобілі Model 3 і Model Y, що поставляються в США в цьому місяці.

Очільник Tesla Ілон Маск розкрив ще 3,6 млрд дол від продажу своїх акцій у компанії в середу, що дедалі більше бентежить інвесторів.