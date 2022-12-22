TikTok активізує зусилля, щоб укласти угоду про безпеку з урядом США – Reuters

Китайська соцмережа TikTok пропонує керувати більшою частиною свого бізнесу на відстані, намагаючись переконати уряд США дозволити їй залишатися у власності китайської технологічної компанії ByteDance.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Протягом останніх трьох років TikTok намагається запевнити урядові відомства та установи США, що персональні дані громадян США недоступні, а контент не може бути використаний Комуністичною партією Китаю або будь-якою іншою організацією, яка під впливом уряду цієї країни.

Минулого року президент Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про заборону TikTok в США, але переговори між його адміністрацією і компанією продовжилися щодо потенційної угоди, яка б вирішила проблеми безпеки.

"Американські законодавці, які прагнуть посилити тиск на Китай в рамках більш широкої низки суперечок щодо торгівлі, інтелектуальної власності та прав людини, скористалися проблемами безпеки TikTok, щоб чинити тиск на Білий дім і змусити його зайняти жорстку позицію", - пише Reuters.

TikTok вже представив кілька заходів, спрямованих на заспокоєння уряду США, включаючи угоду з Oracle про зберігання даних користувачів додатку в США і створення підрозділу United States Data Security для нагляду за захистом даних і рішеннями про модерацію контенту.

За словами джерела, знайомого з цим питанням, TikTok витратив 1,5 мільярда доларів на найм та витрати на реорганізацію для створення цього підрозділу.

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Але деякі урядовці, в тому числі в Міністерстві оборони США, Федеральному бюро розслідувань і Центральному розвідувальному управлінні, як і раніше виступають проти угоди про безпеку, повідомляють джерела.

Ці посадовці стверджують, що користувачі TikTok і надалі залишатимуться вразливими, оскільки додаток все ще покладатиметься на технологію ByteDance, яка також керує китайським додатком для коротких відео Douyin.

Щоб подолати ці перешкоди, TikTok намагається забезпечити нові рівні нагляду з боку уряду США. Це розширило роль Oracle до забезпечення того, щоб технологічна інфраструктура TikTok була відокремлена від ByteDance, повідомили джерела.

За словами джерел, Oracle перевірить як коди додатків, які визначають зовнішній вигляд TikTok, так і коди серверів, які забезпечують такі функції, як пошук і рекомендації.

Перевірки будуть відбуватися в спеціальних "центрах прозорості", які відвідають інженери Oracle, перший з яких планується відкрити в Меріленді в січні, додало одне з джерел.

TikTok також запропонував сформувати "довірену" раду, яка буде керувати підрозділом USDS незалежно від ByteDance, повідомили джерела.

Цей підрозділ тимчасово очолює Ендрю Бонільо, колишній агент Секретної служби США, і до досягнення угоди з безпеки з США він підпорядковується генеральному директору TikTok Шоу Зі Чу.

За словами джерел, рада директорів USDS буде складатися з трьох членів, які будуть перевірені Комітетом з іноземних інвестицій в США та комісією з національної безпеки.

ByteDance не матиме контролю над радою та її рішеннями, навіть якщо вона буде оплачувати діяльність підрозділу USDS, додали джерела.

TikTok також намагався найняти незалежних аудиторів і спостерігачів, які будуть оплачуватися компанією, але звітувати перед CFIUS, кажуть співрозмовники.

Прес-секретар TikTok відмовилася коментувати конкретні поступки, які компанія зробила уряду США, але сказала, що рішення щодо проблем безпеки, з якими вона звернулася до CFIUS, було "всеосяжним".

Нагадуємо:

Члени Палати представників і Сенату США представили законопроєкти, в яких пропонується заблокувати соціальні мережі, пов’язані з Китаєм, Росією, Кубою, Північною Кореєю та Венесуелою, в тому числі соцмережу TikTok.

Економічна правда