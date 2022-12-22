В енергомережі працюють всі атомні енергоблоки на підконтрольній Україні території – Енергоатом

Станом на ранок четверга в електромережі працюють всі енергоблоки АЕС, що знаходяться на підконтрольній Україні території – о 07:00 до мережі підключили останній дев’ятий енергоблок.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Цей енергоблок був виведений в ремонт 18 грудня для усунення зауважень. Зараз триває набір потужності.

"Таким чином, всі атомні блоки на підконтрольній Україні території – працюють", – йдеться в повідомленні.

Наразі дев’ятий блок навантажений до 400 МВТ.

"Після зняття Укренерго обмеження з видачі потужності у цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт – і Україна отримає повну потужність всіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій державою території", – додали в Енергоатомі.

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На ранок четверга, 22 грудня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.