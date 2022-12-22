Російський рубль впав до майже восьмимісячного мінімуму до долара

Російський рубль впав до найслабшого з кінця квітня рівня - до 72 по відношенню до долара.

Про це пише Reuters.

Побоювання з приводу впливу санкцій на російську нафту і газ привели до того, що втрати рубля в цьому місяці становили більше 15%.

До 07:40 за Гринвічем рубль знизився на 1,8% по відношенню до долара - до 72,25, раніше досягнувши 72,3075, найслабшої позначки з 29 квітня.

Він також втратив 1,6%, торгуючись на рівні 76,82 до євро, також майже восьмимісячного мінімуму, і втратив 2% до юаня - до майже семимісячного мінімуму в 10,28.

Рубль продовжує своє "нестримне падіння", відзначають аналітики "Велес Капіталу". Якщо рубль закріпиться вище психологічно важливих рівнів 70 за долар, 75 за євро і 10 за юань, це може відкрити нові горизонти зниження для російської валюти, вважають вони.

Падіння експортних надходжень в останні місяці було посилено нафтовим ембарго ЄС, яке почалося в грудні, коли також вступило в силу обмеження цін на нафту.

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Аналітики очікують, що рубль отримає якусь точку опори на наступному тижні, коли настане термін сплати податків в кінці місяця - російські експортери зазвичай конвертують валютну виручку для виплати місцевих зобов'язань.

Росія в останньому кварталі року брала великі позики, продавши в середу казначейські облігації ОФЗ на суму 337,8 мільярдів рублів (4,7 млрд доларів).

"Російські фондові індекси торгуються змішано.

Доларовий індекс РТС знизився на 1,8% до 923,7 пункта, найнижчої позначки з 10 жовтня. Рублевий російський індекс MOEX виріс на 0,1% до 2 118,1 пункта.

Нагадаємо:

Російський рубль опустився до найнижчого рівня з початку травня - курс долара на Московській біржі вранці 21 грудня піднявся вище 70 рублів.

Економічна правда