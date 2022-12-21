Російський рубль впав до найнижчого рівня з початку травня

Російський рубль опустився до найнижчого рівня з початку травня - курс долара на Московській біржі вранці 21 грудня піднявся вище 70 рублів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що курс долара вранці 21 грудня перевищив позначку в 70 рублів. Рубль продовжує тижневі втрати на тлі побоювань з приводу санкцій щодо російської нафти і газу, які лякають ринок.

До 07:13 за Гринвічем рубль знизився на 2,1% по відношенню до долара до 70,31, після того, як раніше досяг 70,6775.

При цьому рубль втратив 1,7% і торгувався на рівні 74,76 по відношенню до євро, раніше перетнувши поріг 75 вперше з кінця квітня.

"На цьому тижні рубль вже втратив більше 7% по відношенню до долара США і близько 11,5% з моменту набуття чинності обмеження на ціни на російську нафту", - пише агентство.

"В останні місяці доходи Росії від експорту впали, оскільки вона різко скоротила експорт газу, а нафтове ембарго ЄС обмежує доходи від продажу нафти", - пояснила засновниця Ziemba Insights Рейчел Зіемба.

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"Тим часом імпорт відновився, що означає, що замість гігантського профіциту платіжного балансу, викликаного скороченням імпорту, він наближається до дефіциту", - додала вона.

Експорт російської нафти впав на 11% за період з 1 по 20 грудня в порівнянні з попереднім місяцем, після того, як набуло чинності ембарго ЄС.

Нагадаємо:

Російський рубль у понеділок впав до більш ніж семимісячного мінімуму - на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти вдарять по експортних доходах країни.

Економічна правда