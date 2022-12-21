На Дніпропетровщині стабілізували енергосистему: після жорстких відключень повертаються до графіків

На Дніпропетровщині енергетикам вдалося "бiльш-менш" стабілізувати систему - заживлена вся критична інфраструктура області, після жорстких відключень повертаються до графіків.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вони це зробили. Понад п'ять діб безперервної роботи і енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати систему.

Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі", - написав Резніченко.

За його словами, надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаються до графіків.

"У регіоні діють три черги. Дві - з електрикою, одну - знеструмлюють.

Енергетики намагатимуться, аби оселі були зі світлом 5 годин, без нього - 4 години. Але за дефiциту потужності будуть бiльш тривалi вiдключення", - пояснив голова ОВА.

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"При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими. Користуємося електроприладами по черзі і максимально заощаджуємо", - закликав він.

Нагадаємо:

На ранок середи, 21 грудня, в енергосистемі зберігався значний дефіцит потужості, ситуація в центральному регіоні країни залишається складною.

Економічна правда