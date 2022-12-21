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Ситуація в центральному регіоні залишається складною, всі області отримали ліміти – Укренерго

Середа, 21 грудня 2022, 11:19 - Анастасія Жарикова

На ранок середи, 21 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужості, ситуація в центральному регіоні країни залишається складною.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"​На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Також в регуляторі додали, що наразі працюють усі види генерації. Однак ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, все ще залишається складною.

"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.

Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно", – додали в компанії.

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