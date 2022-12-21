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Мала приватизація: Фонд держмайна підготував перші аукціони на 2023 рік

Середа, 21 грудня 2022, 17:29 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна України продовжить малу приватизацію в 2023 році - на Prozorro.Продажі опублікували перші 7 оголошень про приватизаційні аукціони, які відбудуться в січні наступного року.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

У Фонді зазначили, що до приватизації вже готові будівля лабораторії, адміністративне приміщення, приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами, фундамент нежитлової будівлі.

Із моменту відновлення малої приватизації у вересні Фонд держмайна провів понад 170 онлайн-аукціонів. 

У них взяли участь понад 800 учасників, а до держбюджету перераховані 1,147 млрд, додали у відомстві.

До кінця 2022 року ще мають відбутися 28 приватизаційних аукціонів.

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