Через обстріли об'єкти інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали збитків на 2 мільярди

Об'єкти критичної інфраструктури в управлінні Фонду держмайна, за попередніми підрахунками, зазнали збитків внаслідок ракетних атак РФ на майже 2 млрд грн.

Про це заявив перший заступник голови ФДМУ Дмитро Кліменков.

"Кожен факт обстрілу фіксується належним чином для подання в майбутньому до міжнародних судів для компенсацій", - розповів Кліменков.

За його словами, Фонд держмайна спільно з Генштабом розробили план заходів для захисту об‘єктів критичної інфраструктури від атак і мінімізації збитків, які завдаються ракетними ударами.

З початку вторгнення об’єкти критичної інфраструктури в управлінні ФДМУ зазнали 35 обстрілів.

"Серед майже 4000 працівників немає постраждалих. Вони продовжують виконувати робочі задачі та забезпечувати роботу стратегічних об’єктів", - додали в Фонді.

Після кожної атаки спеціалісти Фонду оперативно виїжджають на об’єкти, оцінюють масштаби збитків та розробляють конкретні алгоритми відновлення потужностей.

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Економічна правда