Україна експортувала найбільше товарів до Польщі, офіційні поставки в РФ різко впали – YouControl

За 10 місяців 2022 року сумарний експорт товарів з України скоротився майже на третину порівняно з аналогічним періодом 2021 року (до 36,9 млрд дол), при цьому на перше місце за обсягом експорту з України цьогоріч вийшла Польща.

Про це йдеться у дослідженні YouControl, який порівняв торішні дані Митниці з показниками 10 місяців 2022 року.

Підкреслюється, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні цього року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 7,05 млрд доларів із 2,69 млрд доларів.

На кому та на чому заробляли в 2022?

У дослідженні йдеться, що у цьому році сумарний експорт товарів становив 36,9 млрд дол (67,7% відносно січня-жовтня 2021 р.), тобто відбулося його скорочення майже на третину.

В YouControl зазначають, що за рік експорт між Україною та іншими країнами зазнав суттєвих змін. Так, на перше місце за обсягом експорту з України за 10 місяців 2022 р. вийшла Польща (понад 5.6 млрд доларів або 15,4%).

Натомість Китай, який був споживачем українських товарів №1 у 2021 році, за час війни опустився на 4-ту сходинку в ренкінгу топ-експортерів. Його частка в загальному експорті України знизилася вдвічі - з 11,8% до 5,3%.

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"Скоротилися частки в "експортному пирозі" і таких традиційних споживачів всього українського як Італія, Індія, Єгипет. Логічно, що відбувся і обвал офіційних постачань України в РФ, як країну-агресора - з 5% до 1.3%.

Відтак країна-терорист з’їхала з №5 в ренкінгу географічних напрямків експорту до №20", - заявляють автори дослідження.

Водночас істотно збільшилась частка постачання українського експорту до таких країн як Румунія, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Молдова, які є географічно близькими сусідами.

"Транспортування вітчизняної продукції туди відбувається наземними магістралями на західному напрямку з відносно благополучних прикордонних регіонів Закарпаття, Буковини. А також стійко тримаючої удар Одещини.

Достатньо великими покупцями українських товарів лишаються Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Чехія", - йдеться у дослідженні.

При цьому під час війни українці найбільше заробили від продажу аграрної продукції: кукурудзи та соняшникової олії - ті товарні групи, які займають 1 і 2 місця в ренкінгу експорту з 12,9% (4,7 млрд.дол.) та 12,1% (4,4 млрд. дол.) частками відповідно. На третьому місці - залізна руда та концентрати з 7,5% (2,7 млрд. дол.).

Далі за обсягами експортних постачань йде продукція АПК: пшениця і насіння ріпаку. №6 - кабелі та ізольовані проводи, №7 - напівфабрикати з вуглецевої сталі, додали в YouControl.

При цьому основними джерелами експортної валютного виторгу, як і в попередні роки, лишається продукція сільського господарства і суттєво "просівшої" металургії.

"Фрагментарними вкрапленнями з інших секторів в топ 20-ці експортних позицій залишаються вищезазначені електрокабелі, а також, як не парадоксально, електроенергія, електронагрівальне обладнання, лісоматеріали та меблі", - йдеться у повідомленні.

Що завозили і звідки?

Дані Митниці свідчать, що за 10 місяців 2022 року сумарний імпорт товарів становив близько 44 млрд. дол. (76,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року).

При цьому падіння імпорту було не таким суттєвим як експорту, оскільки обсяги купівлі закордонних товарів українцями скоротилися менше ніж на четвертину від довоєнного рівня, тоді як продажі за кордон впали на 1/3.

Підкреслюється, що незмінним лідером за обсягом імпорту залишився Китай, з показником у 15% (або 6,5 млрд.) замість 15,1%. Другу сходинку посіла Польща - 9,9 % (майже 4,4 млрд дол).

У 2021 році Польща займала четверту сходинку з часткою у 6,8% (4,4 млрд дол). У 2022 році Німеччина закріпила і незмінно посіла 3-тю сходинку, з майже незмінним показником у 8,3 %, що складає 3,6 млрд дол.

"З 7-ої позиції в 2021 році на 4-ту піднялась Туреччина з показником в 5,2 % (або 2,3 млрд дол). П’ятірку лідерів замикає США, замінивши країну-союзницю росії білорусь з показником у 4,2% (1,8 млрд дол). Сама ж білорусь змістилась на 9 сходинку з показником 3,2 %.

Варто відзначити, що після початку повномасштабного вторгнення Україна, врешті, значно скоротила імпорт з країни-агресора, хоча успіхом було б, звісно, повне припинення співпраці з РФ. Росія цьогоріч опинилась на шостій сходинці у рейтингу зміни лідерів, перемістившись з 2 місця. Її частка в загальному імпорті впала майже втричі: з 9,1% до 3,6 % (1,5 млрд дол)", - заявляє YouControl.

При цьому загальна сума імпорту за 2022 рік - трохи більше за 44 млрд дол. порівняно з сумою у 73,2 млрд у 2021 році. Незмінним залишився імпорт з Італією, Словаччиною та Нідерландами. Спостерігаємо зростання торгового партнерства з Польщею, Туреччиною, США, Чехією та Індією.

Як додають в YouControl, загалом, за 2022 рік найбільше було вторговано товарів з категорії нафта та нафтопродукти - їх частка складає 15,6 %, це трохи більше, ніж 6,8 млрд дол.

Другу сходинку посіла категорія автомобілі легкові та інші моторні засоби - 5,8% (2,5 млрд дол), замінивши категорію гази нафтові у 2021 році. Натомість частка у категорії гази нафтові складає 4,1 % (1,8 млрд дол).

Четверту сходинку посідає категорія товарів "інше", яка піднялась зі 107 місця у 2021 році: 3,7% (1,6 млрд дол). Це можна пояснити прямим впливом повномасштабного вторгнення, адже до категорії інші товари відносяться: дипломатичний вантаж, міжнародні експрес-відправлення, консолідований вантаж та гуманітарна допомога.

"Структура як експорту, так і імпорту була зібрана за 10 місяців 2022 року і може коригуватися за підсумками повних 12 місяців. Проте, очевидною є тенденція зміни країн-лідерів, з якими реалізовувались торгово-економічні відносини за минулий рік.

Слід розуміти, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України зумовило безпосередній вплив на зміну країн, з якими реалізовувався експорт та імпорт", резюмують автори дослідження.

Економічна правда