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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 2,6 раза – Держстат

Четвер, 15 грудня 2022, 17:15 - Олексій Павлиш

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні цього року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 7,05 млрд доларів із 2,69 млрд доларів.

Про це свідчать дані Держстату.

Так, у січні - жовтні цього року експорт товарів становив 36,86 млрд дол (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року), імпорт - 43,91 млрд дол (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 млрд дол.

Таким чином, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт - на 23,2%. А негативне сальдо зросло у 2,6 раза - до $7,05 млрд з $2,69 млрд. 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу. 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021року - 0,95).

Економічна правда

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