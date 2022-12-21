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У переданого Міноборони "Запоріжтрансформатора" нарахували боргів на 11 мільярдів

Середа, 21 грудня 2022, 13:29 - Олексій Павлиш

Завод "Запоріжтрансформатор", який у листопаді вилучили у держвласність на час воєнногостану і передали в управління Міноборони, має багатомільярдні борги.

Про це пише liga.net із посиланням на судову ухвалу Господарського суду Запорізької області, який ще в жовтні 2019 року відкрив провадження про банкрутство підприємства.

Зазначається, що на початку грудня до справи залучили Міноборони України, яке зараз є фактичним розпорядником акцій ЗТР.

У судовому рішенні опубліковано список з 22 кредиторів, яким завод винен гроші, пише видання.

Так, найбільшими з них є:

  • Промінвестбанк - на 6,1 млрд грн;
  • колишній Сбєрбанк - на 2,2 млрд грн;
  • ING Bank N.V. - 741 млн грн;
  • Укрексімбанк - на 459,6 млн грн;
  • Райффайзен Банку Аваль - на 435,7 млн грн;
  • ІНГ Банк - на 214,2 млн грн;
  • Таскомбанк - на 213,9 млн грн.

Також про свої кредиторські вимоги заявила низка кіпрських компаній:

  • Задано Лімітед - 182,5 млн грн;
  • Азідано Лімітед - 182,5 млн грн;
  • Каратано Лімітед - 182,5 млн грн;
  • Артамаре Лімітед - 146,9 млн грн;
  • Сіадор Ентерпрайзис Лімітед - 26,1 млн грн.

Підкреслюється, що загальна сума грошових вимог "Запоріжтрансформатора" перевищує 11,1 млрд грн.

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При цьому попереднє засідання суду у справі про банкрутство заводу призначили на 28 лютого 2023 року.

Видання нагадує, що "Запоріжтрансформатор" - один із найбільших виробників електричного обладнання на території Європи, який щороку може виготовляти продукції потужністю сумарно на 60 000 МВт.

Власником підприємства є Костянтин Григоришин.

Нагадуємо:

НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

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Економічна правда

Григоришин борги компанії електроенергія влада
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