У переданого Міноборони "Запоріжтрансформатора" нарахували боргів на 11 мільярдів
Завод "Запоріжтрансформатор", який у листопаді вилучили у держвласність на час воєнногостану і передали в управління Міноборони, має багатомільярдні борги.
Про це пише liga.net із посиланням на судову ухвалу Господарського суду Запорізької області, який ще в жовтні 2019 року відкрив провадження про банкрутство підприємства.
Зазначається, що на початку грудня до справи залучили Міноборони України, яке зараз є фактичним розпорядником акцій ЗТР.
У судовому рішенні опубліковано список з 22 кредиторів, яким завод винен гроші, пише видання.
Так, найбільшими з них є:
- Промінвестбанк - на 6,1 млрд грн;
- колишній Сбєрбанк - на 2,2 млрд грн;
- ING Bank N.V. - 741 млн грн;
- Укрексімбанк - на 459,6 млн грн;
- Райффайзен Банку Аваль - на 435,7 млн грн;
- ІНГ Банк - на 214,2 млн грн;
- Таскомбанк - на 213,9 млн грн.
Також про свої кредиторські вимоги заявила низка кіпрських компаній:
- Задано Лімітед - 182,5 млн грн;
- Азідано Лімітед - 182,5 млн грн;
- Каратано Лімітед - 182,5 млн грн;
- Артамаре Лімітед - 146,9 млн грн;
- Сіадор Ентерпрайзис Лімітед - 26,1 млн грн.
Підкреслюється, що загальна сума грошових вимог "Запоріжтрансформатора" перевищує 11,1 млрд грн.
При цьому попереднє засідання суду у справі про банкрутство заводу призначили на 28 лютого 2023 року.
Видання нагадує, що "Запоріжтрансформатор" - один із найбільших виробників електричного обладнання на території Європи, який щороку може виготовляти продукції потужністю сумарно на 60 000 МВт.
Власником підприємства є Костянтин Григоришин.
Нагадуємо:
НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.
Активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.
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Економічна правда