Російський рубль впав до семимісячного мінімуму: причини

Російський рубль у понеділок впав до більш ніж семимісячного мінімуму - на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти вдарять по експортних доходах країни.

Про це пише Reuters.

"Падіння в понеділок відбулося після того, як президент Росії Володимир Путін відвідав Білорусь, посилюючи побоювання, що він має намір чинити тиск на Білорусь, щоб вона приєдналась до нового наземного наступу, яке відкрило б новий фронт проти України", - пише агентство.

До 15:15 за Гринвічем рубль подешевшав на 4,3% по відношенню до долара - до 67,41, раніше досягнувши 68,4800, найнижчої позначки з 11 травня.

Валюта також втратила 3,8% по відношенню до євро, торгуючись на рівні 71,71, що також є більш ніж семимісячним мінімумом. Вона втратила 3,9% по відношенню до юаня, знизившись до 9,64, досягнувши найслабшого рівня з початку липня.

Рубль впав майже на 10% в грудні. Це ослаблення пов'язане з побоюваннями, що нафтове ембарго і обмеження цін скоротять доходи Росії від експорту нафти, збільшуючи дефіцит бюджету, оскільки імпорт поступово відновлюється, вважають аналітики.

Минулого тижня лідери Європейського Союзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Москви, серед іншого включивши в чорний список ще майже 200 осіб і заборонивши інвестиції в гірничодобувну промисловість Росії.

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Російські акції також падали.

Доларовий індекс РТС знизився на 4% до 996,9 пунктів, що є більш ніж двомісячним мінімумом. Рублевий російський індекс MOEX не змінився і становив 2 132,2 пункти.

Економічна правда