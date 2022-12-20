Систему водопостачання Києва відновили: вода поступово з'являється в домівках

Мер Києва Віталій Кличко заявив про відновлення системи водопостачання Києва - потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

Про це Кличко написав у Facebook.

"Систему водопостачання Києва відновили. Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян. Спершу - на нижніх поверхах будинків", - заявив міський голова Києва.

За його словами, тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика.

Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян, додав він.

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Повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів у Києві продовжуються аварійні відключення електроенергії, через ремонти у столиці попередили про можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин.

У Київводоканалі заявляли, що у зв’язку з аварійною ситуацією водопровідні насосні станції Київводоканалу відключені від енергоживлення - через це відсутнє водопостачання в усіх районах столиці.

Економічна правда