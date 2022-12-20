В енергосистемі зберігається значний дефіцит: Укренерго у вівторок планує заживити більше споживачів

На ранок вівторка в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві", – зазначили в компанії.

В Укренерго очікують, що сьогодні вдасться увімкнути певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення. Відтак зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

"Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання", – наголосив регулятор.

Нагадуємо:

Внаслідок російських обстрілів у Києві продовжуються аварійні відключення електроенергії, через ремонти у столиці попередили про можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин.