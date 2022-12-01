Oxford Economics очікує падіння ВВП України на 31% за підсумками року: на прогноз вплинули ракетні удари РФ восени

В Oxford Economics після 9 місяців війни в Україні очікують, що падіння ВВП України досягне 31% у 2022 році, і скоротиться ще на 2-2,5% у наступному році через екстремальні економічні виклики.

Про це йдеться в огляді Oxford Economics "Україна: Перспективи та ключові ризики на 2023 рік".

"Оперативне реагування монетарної та фіскальної політики, а також зовнішнє фінансування у розмірі 23 млрд доларів США запобігли значно глибшому падінню.

Екстремальні економічні виклики збережуться і в наступному році, і ми очікуємо, що економіка скоротиться ще на 2%-2,5% у річному вимірі. Наш прогноз ґрунтується на припущеннях, що війна триватиме щонайменше до середини 2023 року, російські атаки по інфраструктурі вщухнуть, зернова ініціатива залишиться в силі, а фінансова підтримка Заходу буде достатньою для підтримання фінансової стабільності", - заявляють в Oxford Economics.

В огляді йдеться, що політичні виклики також зберігатимуться.

"Бюджет України на 2023 рік передбачає, що майже всі (94%, або $34 млрд) фінансові потреби України будуть задоволені за рахунок зовнішнього фінансування, з яких $15 млрд надійде від МВФ. Це може виявитись оптимістичним, і тиск на Центробанк щодо монетизації дефіциту збережеться. Тим не менш, ми припускаємо, що це монетарне фінансування залишиться обмеженим, щоб уникнути галопуючої інфляції", - йдеться у звіті.

"Майже через дев'ять місяців після російського вторгнення, якому не видно кінця, економіка України уникнула надзвичайного падіння. Але втрати економіки є серйозними. Спочатку скоротившись приблизно на 45% у березні-квітні, у серпні-вересні економіка продемонструвала ознаки відновлення, скоротившись на 35% у річному вимірі.

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Але з наближенням зими часи стали ще важчими, оскільки Росія зосередила свою стратегію на руйнуванні української інфраструктури", - визнають в Oxford Economics.

Там зазначають, що останні ракетні удари Росії залишили щонайменше 10 мільйонів людей без електроенергії, а близько 50% інфраструктури виробництва та розподілу електроенергії, за оцінками, було пошкоджено.

"Таким чином, у четвертому кварталі ВВП знову зазнає щоквартального скорочення, яке матиме наслідки у 2023 році. Відповідно, ми переглянемо наш поточний прогноз на 2022 рік на рівні -30% у річному вимірі ближче до -31%, щоб врахувати останні події", - підкреслюють аналітики.

За оцінками експертів, падіння на 30% у річному вимірі за перші три квартали 2022 року "мало широку основу", але особливо сильно постраждало металургійне виробництво.

"Так, Індекс ділових очікувань НБУ за жовтень демонструє особливо глибоке падіння у видобувній промисловості, де ділові очікування на 53% нижчі за попередній чотирирічний середній показник, за яким слідує аналогічне падіння на 31%-32% у переробній промисловості, будівництві та торгівлі.

Сільське господарство має дещо кращі показники: -24%. Дані про торгівлю демонструють схожу картину: експорт металів скоротився на 62% за перші дев'ять місяців року, а зернових - на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у звіті.

Порівняно з падінням на -45% у березні, трьома основними джерелами відновлення, як пише Oxford Economics, стали: поступове звільнення кількох регіонів, крайньою перемогою стало виведення російських військ з Херсона; відновлення морського експорту зернових та повернення деяких переміщених осіб до своїх початкових місць проживання, оскільки воєнні дії стали більш локалізованими.

"За нашими оцінками, ці звільнення були еквівалентні поверненню під контроль України близько 9% довоєнного ВВП. Експорт зерна додасть близько 6% ВВП порівняно з мінімумом березня-червня. Швидка реакція уряду та 23 млрд доларів США зовнішніх грантів і позик запобігли глибшому падінню", - порахували аналітики.

При цьому, визнають аналітики, величезна шкода, завдана інфраструктурі України з жовтня, зведе нанівець значну частину цього відновлення.

Тому тепер вони очікують, що ВВП скоротиться приблизно на 31% у 2022 році.

Економічна правда