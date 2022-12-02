Банки Киргизстану не приймають картки "Мір" через побоювання санкцій

Киргизькі банки припинили обслуговування російських платіжних карт "Мір" через побоювання потрапити під санкції фінансових структур США.

Про це заявив заступник голови Національного банку Киргизстану Кайип Куленбеков, пише "Интерфакс".

"Киргизькі банки, які припинили обслуговування карт "Мір", пішли на такі заходи через побоювання потрапити під санкції з боку фінансових структур США", - сказав Куленбеков на засіданні парламенту Киргизстану.

За його словами, діяльність киргизьких банків може постраждати через співпрацю з системою "Мір", оскільки санкції можуть вплинути на обслуговування кореспондентських рахунків банків за кордоном.

Куленбеков додав, що Нацбанк Киргизстану не чинив тиску на банки під час ухвалення рішення щодо обслуговування карт "Мір".

На початок листопада половина киргизьких банків призупинила обслуговування карт "Мір".

Загалом у країні 23 комерційні банки. Продовжують приймати картки "Мір" банки "Толубай", "Євразійський ощадний", Киргизький комерційний банк, "Капітал", "Керемет", РСК і ЕкоІсламікБанк.

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Низка киргизьких банків припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мір" вслід за схожими кроками в Узбекистані та Казахстані.

Економічна правда