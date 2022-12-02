"Укренерго" виставить рахунок росіянам за знищені об'єкти

"Укренерго" найближчим часом виставить рахунок росіянам за знищені українські об'єкти - уже розробляється правовий механізм.

Про це заявив директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков на VII BUSINESS & LEGAL ENERGY FORYM.

"Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об’єкти. У нас уже є певний досвід виставлення рахунків Російській Федерації.

Тому що ми одні із небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів в Криму", - зазначив Юрков.

За його словами, наразі вже розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдані збитки.

Нагадаємо:

Внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі збитки оператора системи передачі "Укренерго" перевищили 70 млрд грн, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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Економічна правда