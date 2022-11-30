Обленерго перевірятимуть на дотримання графіків відключення світла

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Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії та технічний стан протиаварійної автоматики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що цьому передувало проведення Держенергонаглядом моніторингу коректності застосованих графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу (ОСР) їхніх термінів і тривалості.

За результатами моніторингу Міненерго видало наказ, який доручив Держенергонагляду здійснювати позапланові перевірки на об’єктах енергетики протягом воєнного стану. Також до перевірок залучать представників Нацкомісії з регулювання енергетики, Служби безпеки, а також "Укренерго" – в частині перевірок ОСР.

Крім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також, відповідно до наказу Міненерго, представники Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах оператора системи передачі (ОСП) та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення світла.