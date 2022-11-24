МАГАТЕ просунулась в переговорах про зону безпеки навколо ЗАЕС, але не визначилась, хто її обстрілює

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що переговори щодо створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС просуваються.

Про це він розповів в інтерв‘ю CNN.

За його словами, переговори щодо створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС "просуваються вперед", але узгодити параметри щодо неї непросто через бойові дії.

"Але ми рухаємося вперед. Я вірю та сподіваюся, що такі драматичні епізоди, як ті, що сталися на минулих вихідних, можуть парадоксальним чином допомогти нам з рухом вперед, в тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати покладатися на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", – сказав він.

Гроссі заявив, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, не можуть визначити, хто обстрілює станцію.

"Нам дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить", – сказав він та додав, що головне завдання МАГАТЕ полягає в тому, щоб домогтися припинення цих обстрілів, а не "втягуватися в гру із визначенням відповідальної сторони".

Економічна правда