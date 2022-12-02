Київ наближається до планових відключень світла, але є два нюанси

Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії та поступово наближається до планових відключень.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Разом з тим, у столиці частіше виникають аварії в енергосистемі через дві причини:

містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло, як наслідок, автоматика вибиває від перепадів напруги.

через холодну погоду жителі міста продовжують користуватися електрообігрівачами, які створюють велике навантаження на мережу.

"Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", – додали в КМВА.

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У четвер, 1 грудня, в Києві застосовувались екстрені відключення світла, проте час відключень скорочується.