Міжнародні перекази IntelExpress можна отримати без комісії в терміналах Приватбанку

Державний Приватбанк запустив виплати міжнародних переказів IntelExpress через термінали самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Для того аби скористатися послугою треба авторизуватися в терміналі за допомогою картки банку, обрати в меню "Банківські послуги" сервіс "Отримати грошовий переказ", перекази IntelExpress та ввести контрольний номер та дані переказу.

У банку додали, що виплата переказів IntelExpress на гривнєву або валютну картку ПриватБанку в терміналах самообслуговування здійснюється без комісії.

Також клієнти банку можуть отримувати грошові перекази IntelExpress в євро або доларах США безпосередньо на рахунок або картку – без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA через термінали самообслуговування.