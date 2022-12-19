НКРЕКП повертає позапланові виїзні перевірки підприємств енергетики та комунальних послуг

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повертає позапланові виїзні перевірки суб’єктів господарювання.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні в понеділок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До відновлених раніше позапланових невиїзних та планових перевірок додаються позапланові виїзні перевірки.

Планові та позапланові виїзні перевірки ліцензіатів, які провадять свою діяльність або розташовані на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, не проводитимуть.

Позапланові та планові перевірки суб'єктів на ринку енергетики та компослуг було припинено з початком повномасштабного вторгнення згідно з урядовими рішеннями. Згодом було відновлено позапланові невиїзні, а трохи пізніше планові перевірки.

Нагадуємо:

У НКРЕКП ухвалили, що в разі неможливості вчасно передати показники лічильника використання електроенергії, споживачам нараховуватимуть до сплати суми, які обчислюватимуть за понижувальним коефіцієнтом.