Українцям зменшили норми споживання електроенергії: як нараховуватимуть суми до сплати

У разі неможливості вчасно передати показники лічильника використання електроенергії, споживачам нараховуватимуть до сплати суми, які обчислюватимуть за понижувальним коефіцієнтом.

Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП, повідомляє пресслужба Комісії.

"Прийняття даної постанови покликане необхідністю захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в Об’єднаній енергетичній системі України та вимушеного обмеження в споживанні електричної енергії спричиненого збройною агресією Російської Федерації", – пояснюють в НКРЕКП.

У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями виникають ситуації, коли технічно неможливо передати покази лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються.

Відтак НКРЕКП з метою унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електроенергію зобов’язала операторів систем розподілу в аспекті захисту прав споживачів:

застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електроенергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці;

повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, наступного за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

Економічна правда