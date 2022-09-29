Кабмін остаточно перейменував Південноукраїнську АЕС

Кабінет Міністрів схвалив зміну назви Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську АЕС (ПАЕС).

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Відповідно до постанови Кабміну № 1061 від 27 вересня 2022 року "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"" уряд остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" затвердив зміну назви АЕС своїм наказом ще у квітні цього року.

Південноукраїнська АЕС розташована у Миколаївській області. АЕС має три працюючі енергоблоки та входить до Південноукраїнського енергокомплексу.

Нагадуємо:

Польща закликатиме виключити Росію з МАГАТЕ, якщо вона не виведе війська з Запорізької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) почало низку переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка з березня 2022 року окупована російськими військовими.





