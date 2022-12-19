Експорт зерна з окупованого Росією Криму до Сирії зріс в 17 разів протягом року – Reuters

Росія цього року збільшила експорт пшениці з анексованого Криму до Сирії в 17 разів – до понад пів мільйона тонн.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Refinitiv.

Зазначається, що цей обсяг становить майже третину загального імпорту зерна в країну.

За даними Refinitiv, цього року до кінця листопада Сирія імпортувала із Севастополя близько 501,8 тис тонн пшениці. Для порівняння – за весь 2021 рік з Криму було імпортовано 28,2 тис тонн.

Вантажі надходили з травня, а найбільша щомісячна партія 78,6 тис тонн припала на жовтень.

Вантажі пшениці зазвичай переміщуються до сирійських портів Латакія та Тартус на трьох сирійських кораблях. За даними Equasis та Міністерства фінансів США, кораблі – "Лаодикія", "Фінікія" та "Сурія" – належать державному Сирійському головному управлінню морського транспорту.

Усі три судна перебувають під санкціями США з 2015 року за їхню ймовірну роль у конфлікті в Сирії.

ВІДЕО ДНЯ

І Україна, і встановлена Росією окупаційна влада погоджуються, що частина зерна була вивезена з окупованого Запоріжжя через Крим, однак звинувачення в крадіжці зерна в Росії заперечують.

Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що 500 тис тонн краденого українського зерна прибуло до Сирії з моменту вторгнення з кількох портів.

У посольстві пояснили, що ці розрахунки базувалися на інформації від власників полів і силосів на окупованих територіях, супутникових даних про рух вантажівок до портів і відстеження суден.

Нагадуємо:

В КSE оцінюють, що внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено чи викрадено сільськогосподарської продукції загальною вартістю у 1,87 млрд дол.

Згідно з дослідженням NASA Harvest РФ вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.